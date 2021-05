Mag het ietsje meer zijn? Makro verkoopt nu ook koeien (geslacht en 155 keer verpakt)

Nog tot 30 juni kun je bij Makro een koe kopen. Het is te zeggen: 180 kilo rundvlees in 155 verpakkingen voor 1.800 euro of 10 euro per kilo. “Het vlees is afkomstig van vrouwelijke runderen van het Belgisch witblauw ras, is bijzonder mals en smaakvol en 100% traceerbaar. Het komt rechtstreeks van de boer tot bij ons”, verzekert Bart Blomme van Makro. Hoe gaat het in zijn werk?