Lotus zegt vaarwel tegen 'speculoos’ en kiest voor internationale naam

Lege rekken in Albert Heijnwin­kels door brand in distribu­tie­cen­trum: “Morgen zijn meeste producten opnieuw aangevuld”

18 oktober In verschillende winkels van de supermarktketen Albert Heijn in ons land stonden klanten de afgelopen dagen soms voor lege rekken, voornamelijk in de versafdeling. “Dit is het gevolg van een brand in ons distributiecentrum afgelopen woensdag, waardoor leveringen niet konden doorgaan”, legt Ann Maes, woordvoerster van Albert Heijn, uit.