Loon van 470.000 bedienden wordt verhoogd met 0,95 procent

Arbeidseco­noom Stijn Baert: “De bedoeling van de mens is om gelukkig te zijn”

15 maart Een mooi en smaakvol ingericht voormalig rendez-vous hotelletje in een gezellige Gentse buurt. Daar huist arbeidseconoom Stijn Baert (°14 oktober 1983). Geen paleis weliswaar. Maar een mens stelt zijn ambities bij naarmate de jaren vorderen. De tijd dat hij “koning” wilde worden, ligt al even achter hem. Baert werd uiteindelijk arbeidseconoom. Veel gevraagd in de media om zijn brede expertise. Op dat vlak moet hij tegenwoordig nog enkel enkel God — of beter, zijn plaatsvervanger op aarde Rik Torfs — laten voorgaan. Invloedrijk is hij ook. Toen de liberalen lazen wat hij schreef over de nota-Magnette was er voor de meesten geen sprake meer van paars-groen. Nu luidt hij de alarmklok over ons oplopend begrotingstekort. En houdt tegelijk een pleidooi voor het streven naar echt geluk.