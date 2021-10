Kwetsbaarste gezinnen krijgen nog voor Kerstmis hun 80 euro korting op energiefactuur

Niet alleen onze energiefac­tuur stijgt, ook tankbeurt fors duurder: minister Van Peteghem pleit voor tijdelijke invoer van ‘omgekeerd cliquetsys­teem’

In enkele weken tijd zijn de brandstofprijzen naar recordhoogtes gestegen. De maximumprijs van zowel diesel (B7) als benzine (E10) ligt in België momenteel op 1,754 euro per liter. Slecht nieuws voor particulieren, maar zeker ook voor de transportsector.

28 oktober