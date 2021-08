Kritiek op vernieuwde energiefactuur: “Singles moeten 50 euro meer betalen terwijl eigenaars van Tesla fors kunnen besparen”

Energie Een lagere energiefac­tuur dankzij een slimme meter? Zo krijg je dat voor elkaar

10 augustus Een digitale meter voor elektriciteit krijgt wel eens het label ‘slimme meter’ opgekleefd, maar helaas is dat verkeerd. Het toestel zonder meer is niet ‘slimmer’ dan een analoge meter. Het verschil schuilt er echter in dat je het kan koppelen aan extra apps of toestellen die wél slim zijn. Mijnenergie.be legt uit hoe je handig gebruik maakt van zulke apparatuur om toestellen aan te sturen en je verbruik te monitoren.