Kokosolie van verschillende merken teruggeroepen

Koemelk vs. plantaardi­ge ‘melk’: wat is nu écht het gezondst? Diëtiste Celien Rombouts maakt komaf met alle mythes

Melk is goed voor elk. Of tenminste: dat is wat ons vroeger altijd verteld werd. Vandaag zien we veel meer plantaardige ‘melk’ op basis van soja, amandelen, erwten of zelfs aardappelen opduiken in de supermarkt. Zijn die qua voedingswaarden zoveel gezonder? Is de soja die erin verwerkt zit niet kankerverwekkend? En hoe schuim je een perfecte latte met plantaardige melk? Intuïtief eten diëtiste Celien Rombouts van Healthy Habits Celien neemt de plantaardige dranken onder de loep: “Het grote verschil ligt in de hoeveelheid verzadigd vet en de hoeveelheid suiker.”

