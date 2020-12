Kleine energieleveranciers worden populairder: zijn ze ook interessant voor uw portemonnee?

ENGIE Electrabel blijft met ruime afstand de grootste stroomaanbieder van het land, met in oktober 2020 een marktaandeel van 39,88%. De volgende namen in het lijstje klinken ons al even bekend in de oren: Luminus, Eneco, Lampiris en Essent. Opvallend is dat ze dit jaar in Vlaanderen bijna allemaal marktaandeel inleverden. Dat blijkt uit een analyse van de marktgegevens die energieregulator VREG op zijn website publiceert.

Prijszetter

De zesde grootste energieleverancier doet bij de meeste Vlamingen waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen. Mega profileert zich graag als een Belgisch en goedkoper alternatief voor de multinationals van de energiesector. Op basis van een analyse via de prijsvergelijker Mijnenergie.be blijkt de Luikse onderneming dat ook waar te maken. Mega afficheerde op 2 december het goedkoopste tarief. Dat het marktaandeel tussen november 2019 en oktober 2020 groeide van 3,61 naar 5,09% heeft de energieleverancier ook te danken aan het binnenrijven van groepsaankopen. Een winnende offerte leidt in één beweging al snel tot enkele duizenden nieuwe klanten.

Jonge groeiers

Een andere groeier is de Vlaamse Energieleverancier, zij het minder spectaculair dan Mega. Het bedrijf breidde zijn marktaandeel uit van 1,04 naar 1,10%. Het hanteert daartoe een no-nonsenseaanpak en vaart een eigen koers met competitieve prijzen en zonder grootschalige marketingcampagnes. Al spon de Vlaamse Energieleverancier ook garen bij het binnenhalen van een groepsaankoop. We zien verder een stijgende populariteit van Antargaz op de elektriciteitsmarkt (van 0,12 naar 0,30%), al is dat deels te danken aan het feit dat de energieleverancier pas sinds vorig jaar stroom aanbiedt en dus een volledig nieuw clientèle aanboort.

Buitenbeentje

De meest opvallende stijger is misschien wel Bolt Energy, dat in november 2019 minder dan 0,01% marktaandeel optekende, maar intussen 0,10% van de energiemarkt heeft verworven. Bolt mag u dan ook een buitenbeentje op de energiemarkt noemen. De klant koopt er elektriciteit rechtstreeks aan bij Belgische, duurzame opwekkers. De klant weet dus exact waar zijn energie vandaan komt: van een landbouwer uit Zulte, bijvoorbeeld, of van een drijvende waterkrachtcentrale op de Maas. De verschillende coöperatieven op de energiemarkt waar u als klant ook aandeelhouder bent, zoals Wase Wind en Aspiravi, blijven hun marktaandeel behouden of kennen een lichte stijging.

Conclusie

De kleine leveranciers onderscheiden zich elk op hun manier: van een echte prijsspeler, over een focus op eenvoud, tot een uitgesproken duurzame aanpak. De kleine spelers groeien gestaag, maar hun gezamenlijke marktaandeel blijft nog altijd relatief ten opzichte van de grote aanbieders.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Mijnenergie.be: