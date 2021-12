Klanten Vlaamse Energieleverancier zullen lang moeten wachten op hun geld

Hoe betrouw­baar is mijn energiele­ve­ran­cier? “100% zekerheid bestaat niet”. Maar er bestaan wel enkele tips

Hoe betrouwbaar is mijn eigen leverancier? Dat is de vraag die vele consumenten zich stellen na het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier. “Niet makkelijk te beantwoorden, want er is geen barometer die aangeeft of een energiebedrijf in slechte papieren zit”, aldus Test-Aankoop. Vast staat wel dat grote spelers die onderdeel zijn van een groep en die hun stroom zelf produceren, een streepje voor hebben. Hetzelfde geldt voor leveranciers die deel uitmaken van een grotere groep met een diversificatie aan activiteiten. Maar ook kleinere spelers kunnen goed ingedekt zijn tegen hoge prijzen. “Met 100 % zekerheid uitsluiten dat nog andere leveranciers in problemen komen, dat kunnen we niet”, zegt de VREG.

