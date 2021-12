Klanten Vlaamse Energieleverancier zoeken best zo snel mogelijk nieuwe leverancier: “Noodtarief tot drie keer duurder dan goedkoopste prijs op de markt”

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel heeft het faillissement uitgesproken van Vlaamse Energieleverancier BV. De rechtbank heeft twee curatoren aangesteld, meesters Maarten Bentein en Michiel Verraes. Dat meldt de persrechter van de ondernemingsrechtbank. De Vlaamse Energieleverancier was actief sinds 2019 en beleverde zowat 70.000 gezinnen en bedrijven met groene stroom en gas.



Maandag had de CEO van het bedrijf, Stijn Lenaerts, in een boodschap op de website van het bedrijf al aangekondigd dat Vlaamse Energieleverancier de boeken zou neerleggen. Volgens de CEO was er door de recente prijsontwikkelingen geen andere keuze meer.

Voorschotten

De door de rechtbank aangestelde curatoren zullen in kaart brengen hoeveel geld er nog in kas is. Daarbij wordt gekeken of er nog voldoende geld is om schuldeisers terug te betalen. Particulieren komen pas aan de beurt na de bevoorrechte schuldeisers zoals de belastingen, btw of sociale zekerheid. “Het ziet er toch naar uit dat de kans vrij klein is dat mensen die al een voorschot betaalden hun geld nog zullen terugzien”, legt VTM Nieuws-journaliste Eva Peeters uit.

De provincie Oost-Vlaanderen, die via een groepsaankoop 26.000 klanten aanbracht bij de VEL, adviseert klanten intussen om hun domiciliëring onmiddellijk stop te zetten. Gedeputeerde Riet Gillis (Groen) zegt dat de provincie alle mogelijke pistes bekijkt om de klanten te ontzorgen. Ze kunnen nu zelf op zoek naar een alternatieve leverancier, eventueel met begeleiding van de provincie. Maar er wordt ook bekeken of de provincie een collectief contract kan afsluiten. Dat kan eventueel samenvallen met een toekomstige groepsaankoop.

Noodtarief tot drie keer duurder

Gisteren probeerde de CEO van de Vlaamse Energieleverancier klanten nog gerust te stellen. "Je zal op geen enkel moment zonder stroom of gas komen te zitten. De levering wordt automatisch overgedragen naar de netbeheerder Fluvius die optreedt als noodleverancier. Dit is een tijdelijke oplossing en klanten wordt gevraagd om een overstap te maken naar een andere energieleverancier in Vlaanderen."



Omdat Fluvius in de eerste plaats netbeheerder is, en in principe geen energieleverancier, zullen gedupeerde klanten aan Fluvius wel het hoogste tarief betalen. Dat kan tot drie keer duurder uitvallen dan de goedkoopste prijs op de markt. “Wij moeten hier en nu op zoek naar energie op de internationale markt, die markt is duur op dit moment, dat weten we”, verklaart Bjorn Verdoodt, woordvoerder van Fluvius. Daarenboven is het volgens de netbeheerder niet de bedoeling dat mensen klant blijven bij Fluvius. “Wij zijn de noodleverancier, niet de nieuwe leverancier.”

Wie klant was bij de Vlaamse Energieleverancier gaat dus best zo snel mogelijk opzoek naar een nieuwe leverancier. “Als je dat doet binnen de maand, en die nieuwe leverancier is bereid de datum van het contract te laten ingaan op de datum van het faillissement van de oude leverancier, dan maak je zelfs geen gebruik van de tarieven van de noodleverancier en krijg je geen factuur van Fluvius.”

70.000 gezinnen

De groothandelsprijzen voor elektriciteit en gas zijn de laatste maanden meer dan verdrievoudigd. Die extreme energieprijzen waren niet te voorzien, klonk het bij het bedrijf, dat verwees naar “atypische en uitzonderlijke prijsevoluties” in de markt: “De uitdagingen om de wintermaanden te overbruggen, zijn daardoor helaas te groot geworden voor de Vlaamse Energieleverancier. We hebben daarom de erg moeilijke beslissing moeten nemen om onze activiteiten stop te zetten en de boeken neer te leggen.”

De Vlaamse Energieleverancier was actief sinds 2019 en beleverde zowat 70.000 gezinnen en bedrijven met groene stroom en gas. Het bedrijf gold als een prijsvechter.

De Vlaamse Energieleverancier is de tweede leverancier in België die de boeken moet neerleggen door de hoge energieprijzen. In september verklaarde de ondernemingsrechtbank van Luik het bedrijf Energy2Business al failliet, een leverancier van elektriciteit en aardgas voor de professionele markt in Wallonië en Brussel.

