Klanten van Vlaamse Energieleverancier kunnen tot 7 januari aan hoge tarieven van Fluvius ontsnappen

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Wie kerstboom koopt bij IKEA krijgt er waardebon van 15 euro bij: “Dat is nog 4,99 euro per boom”

De feestdagen komen eraan en overal verschijnen de eerste kerstbomen in de huiskamers. Wie nog geen boom in huis heeft gehaald, kan volgens de leden van Promojagers België best eens bij IKEA langsgaan. Wie daar een ‘echte’ kerstboom koopt voor 19,99 euro, krijgt er een waardebon van 15 euro bij. “Je betaalt dus maar 4,99 euro per boom”, vertelt Gunther Devisch.

4 december