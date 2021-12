Klanten failliete Vlaamse Energieleverancier teleurgesteld en kwaad: “Bandieten. Dit betekent geen kerstcadeau voor mijn dochtertje”

Klanten van de failliete Vlaamse Energieleverancier reageren teleurgesteld en kwaad. Onder meer alleenstaande mama Sarah Verhaeghe (28) uit het West-Vlaamse Rekkem moet op zoek naar een nieuwe leverancier. “Naar mijn 750 euro voorschot kan ik wel fluiten”, fulmineert ze. “Bandieten. Dit betekent geen kerstcadeau voor mijn dochtertje. Of toch niet wat ik in gedachten had.”

Volledig scherm Sarah Verhaeghe: "Dat wordt geen kerstcadeau voor mijn dochtertje, of toch niet wat ik in gedachten had. Als alleenstaande mama moet ik ergens 750 euro besparen." © RV Verhaeghe voelt zich zwaar bedrogen, zo vertelt ze aan onze redactie. “Het straffe is dat ik vanwege verbouwingen zelfs nog niet in mijn huis heb gewoond en er dus op rekende zowat het hele bedrag voor gas en elektriciteit te zullen terugkrijgen.”

Ze had het faillissement niet zien aankomen. “In november hebben ze zelfs nog 420 euro via domiciliëring van mijn rekening gehaald, terwijl ze het toen toch al moeten hebben geweten. Misschien ben ik ook wel een beetje te naïef geweest, met zo’n kleine leverancier en zulke lage prijzen. Maar het was wel op aanraden van de VREG dat ik bij hen ben terechtgekomen. En nu? Op zoek naar een andere leverancier, zeker?”

Geen bericht

Ook Guigonne Vanden Eynden is één van de 73.000 klanten van de Vlaamse Energieleverancier. Zij kreeg nog geen bericht van haar leverancier. “Het is door jullie dat ik op de hoogte ben gesteld”, zegt ze aan ‘VTM Nieuws’.

Volledig scherm Guigonne Vanden Eynden. © screenshot

Voor haar komt het faillissement niet helemaal als een verrassing. “Ik had wel een vermoeden omdat er in oktober een stijging was van mijn driemaandelijkse voorschot. Ik heb een contract via een groepsaankoop van de provincie, dus ik was enorm verbaasd, omdat dat voor een jaar is met vast tarief. Ik heb toen geïnformeerd en ik dacht toen wel van: ‘Oei, doen ze daar geen koosjere praktijken?’”

Maxime Chardome (39) uit Brugge rook ook onraad en stapte op 1 november over naar een andere, grotere gasleverancier. Alle rode vlaggen gingen omhoog na een plotse voorschotverhoging van 100 naar 156 euro half september. “Maar na de eindafrekening had ik van de Vlaamse Energieleverancier wel nog 311,42 euro te goed.”

Volledig scherm Maxime Chardome uit Brugge was er klant en heeft nog meer dan 300 euro te goed. © Simon Mouton Photo News

Geld dat hij normaal morgen teruggestort zou krijgen. “‘De vervaldatum van de creditnota is 8 december. De terugbetaling zal dan plaatsvinden’, kreeg ik vorige week nog als antwoord. Te laat waarschijnlijk, want wellicht wordt vandaag het faillissement uitgesproken. Ik denk niet dat ik het geld ooit nog zal terugzien — als klant sta je als laatste in de rij van schuldeisers.”

Chardome noemt het verlies een “zure pil om slikken”, maar het is het onrechtvaardigheidsgevoel dat bij hem overheerst. “Als een bank valt, staat de overheid paraat. Maar hier: niks van waarborgfonds. We worden door de overheid via de VREG en de CREG wel continu gestimuleerd om te vergelijken en regelmatig van leverancier te veranderen, maar als het fout loopt, kijkt de overheid de andere kant op en zijn we als individuele consument onbeschermd. Mijn besparing is bij deze helemaal tenietgedaan.”

Ombudsdienst

De Vlaamse Energieleverancier zat al een tijdje in slechte papieren. De ombudsdienst en Test Aankoop kregen samen meer dan 500 klachten over gesjoemel met variabele en vaste contracten. Wie ze wou bellen, kreeg te horen dat ze alleen via mail bereikbaar waren.

