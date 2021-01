Kan een thuisbatterij nu redding brengen voor de eigenaars van zonnepanelen?

Installa­teurs bezorgd door nieuwe spelregels zonnepane­len: “Zoveelste keer dat vertrouwen in groene energie wordt ondermijnd”

16 januari Sectorfederaties hopen dat het arrest van het Grondwettelijk Hof, waardoor eigenaars van zonnepanelen geen recht meer hebben op een terugdraaiende teller, er niet voor zorgt dat consumenten het geloof in groene stroom verliezen. “Het is de zoveelste episode die het vertrouwen van de mensen ondergraaft", klinkt het. Wel vragen experts om niet meteen in een kramp te schieten. “Voor sommigen zal het geen verschil maken.”