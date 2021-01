Kamer verlengt mogelijkheid tot betalingsuitstel van consumentenkredieten tot 31 maart

De regering creëerde in mei al de mogelijkheid voor mensen om uitstel van betaling aan te vragen voor consumentenkredieten of hypothecaire kredieten met een roerende bestemming, zoals een lening voor een auto.



Die mogelijkheid was wel gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet de kredietovereenkomst afgesloten zijn voor 1 mei 2020, mag er geen sprake zijn van voorafgaande betalingsachterstand van meer dan 1 maand, moet de particulier in kwestie inkomensverlies lijden door de coronacrisis en mag het totale vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in beleggingsportefeuilles niet boven de 25.000 euro liggen. Pensioenspaarrekeningen worden daarin niet meegerekend. De maandelijkse afbetaling moet dan weer minstens 50 euro bedragen.