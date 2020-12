Kaaskenner Frederic Van Tricht zoekt de lekkerste raclette uit de supermarkt: “Aangenaam verrast over kwaliteit van de kaas”

iHLN Binnenkort ook Apple Pay voor Belfius-klan­ten

4 december Belfius gaat Apple Pay, de betaaldienst van Apple, binnenkort aanbieden. Het is na BNP Parisbas Fortis en KBC de derde grootbank in België die de dienst zal aanbieden. Een concrete timing voor de uitrol van de dienst is er echter nog niet, meldt De Tijd.