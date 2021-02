Jongeren minder actief op vastgoedmarkt in 2020

Bij BNP Paribas Fortis, marktleider voor de woonkredieten in ons land, ging vorig jaar slechts één op de vijf toegekende woonkredieten naar een jongere (min 30 jaar). Het aantal kredietnemers in deze categorie daalde met 30 procent tegenover 2019, maar toen waren ze wel oververtegenwoordigd door de afschaffing van de woonbonus eind dat jaar.

De strengere regels die de Nationale Bank oplegde voor het toekennen van woonkredieten, zou niet meteen een invloed hebben gehad. "We verwachten dat deze daling bij millennials tijdelijk was, maar of we gaan terugkeren naar de oude situatie is niet zeker", verklaarde specialist woonkredieten Tim Spellemans.

De daling bij de jongeren heeft te maken met een dalende vraag, en niet met strengere toekenningsvoorwaarden voor een krediet, aldus BNP Paribas Fortis. "Velen hebben door de coronapandemie hun aankoop uitgesteld", klonk het. Eerder deze week raakte via de Notarisbarometer al bekend dat in de Vlaamse centrumsteden de prijzen van vastgoed in 2020 sterk zijn gestegen (+7 procent), waardoor het voor jongeren alsmaar moeilijker wordt om een woonst te kopen.

Strengere regels

Daarbovenop gelden sinds begin vorig jaar ook strengere regels vanuit de Nationale Bank. Kredietnemers moeten meer eigen kapitaal inbrengen bij hun aankoop, wat voor jongeren niet evident is. Maar BNP Paribas Fortis wijst erop dat er nog uitzonderingen mogelijk zijn voor mensen die een eerste woning willen verwerven. "Een aantal kan nog altijd tot 100 procent van de aankoopprijs lenen, of zelfs meer", aldus Spellemans. Hij wijst erop dat het kredietbeleid van BNP Paribas Fortis niet anders is dan in het verleden. "We zijn niet strenger geworden, we hanteerden al een verantwoord beleid.”

Voor 2021 verwacht de bank dat de jongeren weer meer interesse zullen tonen in vastgoed. Maar globaal wordt toch rekening gehouden met een afkoelende vastgoedmarkt, met ook minder grote prijsstijgingen. "De schade van de coronacrisis bleef tot nu toe beperkt. De vraag is wat er zal gebeuren als de steunmaatregelen van de overheid worden afgebouwd", klonk het.

Anderzijds zou de rente laag blijven en is er nog altijd veel interesse voor investeringsvastgoed of tweede verblijven. Ook het afgelopen jaar was 1 op de 10 kredietnemers bij BNP Paribas Fortis een babyboomer (55-plusser). Drie op de tien waren singles of eenoudergezinnen.

