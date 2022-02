Jongeren leveren bijna 20 procent eigen inbreng bij aankoop vastgoed

“Je kan een sauna niet aansluiten op het gewone stopcon­tact”: experts geven advies voor je eigen sauna in huis

Het moet heerlijk zijn, een eigen sauna in de tuin of in je huis. Maar hoeveel kost zo'n privéwellnessje? Vraagt het veel onderhoud? En hoe maak je er optimaal gebruik van? Fabrikanten Jan Allaert van Belle et Moi en Katrien Verhaeghe van Verhaeghe Chalet en Sauna geven advies. “Tussen twee sessies moet je minstens even lang rusten als je eerste saunabeurt geduurd heeft.”

