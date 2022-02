INTERVIEW. Ombudsman Energie: “Komende maanden komen honderdduizenden gezinnen in financiële problemen”

Verschijnt de premie van 100 euro bij iedereen automa­tisch? En waarom geen btw-verlaging op gas? Al uw vragen over de energiefac­tuur beantwoord

De topministers van de federale regering hebben deze nacht een compromis bereikt over een compensatie voor de hoge energieprijzen en over een mini-taxshift. De tijdelijke maatregelen gaan in op 1 maart. Waarom dan pas? En waarom geldt de btw-verlaging niet voor gas? Wij beantwoorden uw vragen over de energiefactuur.

1 februari