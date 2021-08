In 2022 verandert uw energiefactuur, dankzij simulator kan u nu al impact op de kosten berekenen

Prijs kerstarti­ke­len stijgt door tekort aan grondstof­fen

8 augustus De voorraad kerstballen, slingers en lichtjes voor Kerstmis zal beperkt zijn dit jaar. Dat heeft te maken met een acuut tekort aan grondstoffen uit China, waar de coronacrisis ontstaan is en waar veel bedrijven in lockdown zijn gegaan. Ook nu nog zijn er corona-uitbraken in China, waardoor havens opnieuw in lockdown geplaatst worden. Daarnaast zijn er ook logistieke problemen om containers met goederen uit Azië hier te krijgen, zoals met de Ever Given in het Suezkanaal enkele maanden geleden.