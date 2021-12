Ikea gaat prijzen van “hele assortiment in alle landen” stevig optrekken

IKEA kampt met voorraad­pro­ble­men en extra kosten: “2022 wordt nog moeilijker”

“Controleer eerst de beschikbaarheid van het gewenste product op de website of in de app voordat je langsgaat in de winkel.” IKEA geeft op haar website al even aan met voorraadproblemen te kampen. Een topman uit het hoofdhuis meent nu zelfs dat volgend jaar nog moeilijker zal worden, en de bevoorradingsproblemen nog tot ver in 2022 zullen aanhouden. IKEA België verzekert wel dat de logistieke en productieproblemen niet tot hogere prijzen zullen leiden.

