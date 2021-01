Huis isoleren ongeveer 1.000 euro duurder dan vorig jaar

Door de coronapandemie nemen we minder de auto en reizen we minder met het vliegtuig. Daardoor worden er wereldwijd, vooral in de Verenigde Staten, minder brandstoffen zoals benzine en kerosine geproduceerd en stijgt de prijs van het bijproduct MDI. Dat benzeenderivaat is de basisgrondstof voor pir- en pur-isolatiematerialen. De prijs van die isolatieplaten steeg van 104 euro per kubieke meter in juni vorig jaar naar 140 euro/m3. Dat is een stijging met maar liefst 35 procent.