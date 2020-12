Honderdduizenden gezinnen blijven te veel betalen aan gas en elektriciteit: “Energieleveranciers beloven om slapende contracten aan te pakken”

Door de coronacrisis zijn de energieprijzen het afgelopen jaar sterk gedaald. Voor elektriciteit ging het om een prijsdaling met gemiddeld 10 procent, terwijl aardgas gemiddeld zelfs 26 procent goedkoper werd. Maar honderdduizenden Belgische gezinnen profiteerden niet van die prijsdaling. Zij hebben nog altijd een te duur energiecontract, waarschuwt energieregulator CREG. Het besparingspotentieel is nochtans niet min en bedraagt minstens 500 euro per jaar.

Een hardnekkig probleem blijven de slapende contracten. Het gaat om contracten die zijn verstreken, maar waarvan de tarieven behouden blijven, ondanks een daling van de stroom- en aardgasprijzen op de markten.

Meer dan 900.000 Belgische gezinnen hebben al jaren hun contract niet meer gewijzigd en betalen hierdoor honderden euro’s te veel aan gas en elektriciteit, zegt de CREG. Doordat de energieprijzen dit jaar sterk zijn gedaald als gevolg van de coronacrisis, is de potentiële besparing nog groter. Deze contracten zijn problematisch, omdat het voor de consument quasi onmogelijk wordt gemaakt om zijn oude prijs te vergelijken met de prijzen van producten die vandaag actief worden aangeboden.

Het is niet de eerste keer dat de CREG hierover aan de alarmbel trekt.

Transparantieverplichting

Volgens staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) staan deze contracten in schril contrast met de transparantieverplichting van de energiebedrijven. “We verwachten van energieleveranciers dat ze samen op zoek gaan naar goede en betaalbare oplossingen voor die klanten. Transparante communicatie is de beste garantie voor een duurzame relatie met de consumenten.”

Minister van Sociale Zaken Pierre-Yves Dermagne (PS) merkt op dat de regering dit probleem wil aanpakken met een herziening van het consumentenakkoord, “zoals voorzien in het regeerakkoord”. “Er is rond dit specifieke punt constructief overleg met de sector opgestart, midden januari verwachten we voorstellen om de situatie te verbeteren.”

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten liet na de publicatie van het CREG-rapport weten dat ze tegen volgende maand een oplossing verwacht van de sector. Ze roept intussen alle Belgen op om de prijsvergelijker van hun energieregulator (Vreg in Vlaanderen, red.) te gebruiken, en zo honderden euro’s te besparen op hun factuur.

Duurste vs goedkoopste formules

Naast de problematiek van slapende contracten blijken heel wat gezinnen wel te veranderen van leverancier, maar kiezen ze daarbij niet altijd voor het goedkoopste contract, aldus nog de CREG. Ter illustratie: meer dan 2,23 miljoen huishoudens kiezen voor één van de tien duurste aanbiedingen voor elektriciteit, tegen slechts 268.000 voor één van de tien goedkoopste formules. Ook voor aardgas blijft de kloof groot: 1,2 miljoen heeft één van de tien duurste aanbiedingen, tegen slechts 172.000 één van tien goedkoopste aanbiedingen.

De energieregulator merkt op dat de energiemarkt alsmaar complexer wordt; eenzelfde aanbieder biedt vaak verschillende formules aan. De algemene voorwaarden en clausules van een contract zijn ook weinig transparant.

Daartegenover staat dat de goedkoopste energiecontracten vaak onderworpen zijn aan strikte voorwaarden. "Ze zijn enkel online af te sluiten of enkel via domiciliëring. Of klanten wordt gevraagd om een voorafbetaling te doen, soms van een kwartaal verbruik. We stellen ook een stijgende tendens vast van jaarlijkse vergoedingen, die soms honderden euro's kunnen bedragen", illustreert Jacquet.

Consumentenakkoord

De CREG lanceerde vandaag nog enkele voorstellen ten voordele van de consument. Zo zou het "consumentenakkoord", een gedragscode om consumenten te beschermen, verplicht moeten worden onderschreven door alle energieleveranciers. Momenteel gebeurt dat slechts door negen van de negentien bedrijven. Dat akkoord zou ook moeten gelden bij groepsaankopen, voor tussenpersonen, voor kleine professionele gebruikers, enz...

Een ander voorstel van de CREG is om aan alle documenten van de leverancier een QR-code te hangen, waarbij de klant in één oogopslag de details van zijn contract kan raadplegen (tarief, verbruik, enz...). Dergelijke praktijk bestaat al in het Verenigd Koninkrijk.

Tot slot start de CREG een sensibiliseringscampagne bij organisaties die werken met kansarmen. Zij zullen worden ingelicht over de tools die beschikbaar zijn om energieprijzen beter te vergelijken, klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.