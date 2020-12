Hoeveel rendement leveren zonnepanelen op donkere dagen

EnergieDat zonnepanelen in de lente en zomer het hoogste rendement bieden, zal niemand echt verrassen. Maar ook in het najaar haalt u meer stroomproductie uit zonne-energie dan u misschien vermoedt. Mijnenergie.be vergelijkt het rendement van zonnepanelen per seizoen.

Energieleverancier Engie analyseerde tussen september 2019 en augustus 2020 de elektriciteitsproductie die klanten via de slimme thermostaat boxx opvolgden. Daaruit leiden we af dat zonnepaneelinstallaties over het hele jaar gemiddeld 12,1 kWh per dag produceren.

In de lente is de dagproductie maximaal, met 20,5 kWh of 169% van het jaargemiddelde.

In de zomer daalt de opgewekte energie tot 16,8 kWh of 139% van het jaargemiddelde.

Dat is op twee manieren te verklaren. Zonnepanelen houden meer van licht dan van warmte. In de lente van 2020 scheen de zon 740 uren, tegenover 602 in de zomer. Bovendien renderen zonnepanelen minder op de vele hete dagen die we afgelopen zomer meemaakten.

Productie drie tot vier keer lager

Het spreekt voor zich dat het rendement in de herfst en winter afneemt. Dat valt toe te schrijven aan meer bewolking, minder zonneschijn en kortere dagen.

Toch zorgt een productie van respectievelijk 5,8 KWh (48% van het jaargemiddelde) in de herfst en 5,2 kWh (43% van het jaargemiddelde) in de winter nog steeds voor een mooie besparing op de energiefactuur.

Voor de volledigheid: de Belg verbruikt gemiddeld ongeveer 3.500 kWh per jaar. Enkel op sneeuwdagen valt het rendement van zonnepanelen helemaal weg, maar dat lijkt stilaan een fenomeen uit lang vervlogen tijden.

Individuele factoren

Of uw zonnepaneleninstallatie eenzelfde rendement haalt, hangt af van verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de zonnepanelen en de hellingsgraad en oriëntatie van het dak. Hoeveel u bespaart, is eveneens sterk gerelateerd aan uw energiecontract.

Door de grote prijsverschillen op de energiemarkt betaalt uw gezin voor eenzelfde hoeveelheid stroom misschien wel enkele honderden euro’s meer dan uw buren. Het valt dus aan te raden om de regelmatig na te gaan of uw contract wel tot de goedkopere op de markt behoort en of een overstap aangewezen is.

