Hoeveel kost het u om onder nul te gaan op uw zichtrekening?

SparenDe laatste vijf jaar gingen we met onze zichtrekeningen collectief minder in het rood, een trend die zich - toch wel opvallend - nog méér doorzette sinds de start van de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van bankenfederatie Febelfin. Spaargids.be bekeek meteen even wat het u vandaag nog kost om ‘in het rood te gaan’.

Met 18,7 miljoen zijn ze: de zichtrekeningen van alle Belgen opgeteld. Van dat aantal stonden er eind vorig jaar 1,2 miljoen in het rood, ofwel 6,4 procent van alle rekeningen. Vijf jaar eerder, eind 2014 dus, stond nog 9,4 procent van de toen 16,2 miljoen zichtrekeningen in het rood. Zo leren cijfers van de bankenfederatie Febelfin, na een rondvraag van de krant De Tijd. Die dalende trend gaat samen met de groeiende bedragen die we op zichtrekeningen parkeren. De lage spaarrentes motiveren de Belg amper nog om geld van de zichtrekening naar de spaarrekening over te schrijven. Bekijk hier wat een geldreserve bij de bank u kost.

Budgetbewustzijn

Een andere oorzaak is volgens de bankensector te vinden in het groeiende gebruik van bankenapps. Als klant hebt u voortdurend zicht op de saldi van uw rekeningen. Samen met het groter aantal zichtrekeningen, draagt dat bij tot een groter budgetbewustzijn. Nog volgens de banken speelt ook de groei van e-commerce mee. Kleinere aankopen doen we vaker met de kredietkaart in plaats van onder 0 te gaan op de zichtrekening, aldus ING. Opvallend is dat de dalende trend zich ook dit jaar in volle coronacrisis doorzet. Volgens KBC zijn er twee factoren die daarin meespelen: een grotere financiële voorzichtigheid bij sommige consumenten en het feit dat een aantal klassieke consumptiemanieren (café en restaurant, om maar iets te noemen) door de lockdown flink ingeperkt werden.

Wat kost een ‘rode’ rekening?

Wat de redenen ook zijn, het is goed nieuws, want onder 0 gaan op een zichtrekening is niet goedkoop. Het gaat immers gepaard met hoge debetrentes die de bank aanrekent. Banken zijn dan wel gebonden aan maxima, maar doorgaans lopen de rentes op tot meer dan 10 procent op jaarbasis.

Test Aankoop nam eerder al verschillende formules onder de loep. Veel banken beperken zich tot een of twee mogelijkheden. Het is ook nooit zeker dat uw bank u effectief zal toelaten om in het rood te gaan. De bank is namelijk verplicht om vooraf na te gaan of u het krediet financieel wel zult aankunnen.

Bij heel wat banken kunt u enkel onder nul gaan als naast de overeenkomst voor het openen van een zichtrekening ook een contract tekent voor een kredietopening, waarbij de wet op het consumentenkrediet volledig van toepassing is. Bij kredietlijnen tot 3.000 euro moet u het saldo na twaalf maanden weer aanvullen tot 0. Vanaf 3.000 euro krijgt u zestig maanden de tijd. Daarna kunt u uw geldreserve opnieuw aanspreken.

Geoorloofde debetstand

Een andere formule is de ‘geoorloofde debetstand’ die u binnen hooguit drie maanden of een maand moet terugbetalen, of meteen op verzoek van uw bank. Een voorbeeld is de KBC-budgetfaciliteit, waarmee u tot 750 euro onder nul gaat en u een maand krijgt om dat bedrag terug te betalen. De bank rekent een rente aan van 10,48% op het bedrag waarmee u onder nul gaat. Gaat u bijvoorbeeld 2 dagen voor 100 euro in het rood? Dan betaalt u 0,06 euro rente.

Check de verschillende opties steeds bij uw bank, en toets die eventueel af bij andere banken. Maar zoals gezegd, omdat dit krediet duur is, maakt u er beter alleen gebruik van bij een tijdelijk geldtekort dat u snel weer kunt aanvullen.

