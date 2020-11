Hoe gebruik je je vaatwasser optimaal en welke tabletten zijn de beste? “Te veel reinigingsmiddel kan minder goede resultaten geven”

Beauty van den Aldi? Redactrice Sophie test het verschil tussen luxe- en budgetcos­me­ti­ca. “Amai, jij ziet er goedkoop uit”

10 november Wat hebben Action, Hema en Kruidvat met elkaar gemeen? Hun lage prijzen, aanwezigheid in elke grote winkelstraat en ... een eigen cosmeticalijn die betaalbaar is en er ook echt goed uitziet. “Kwaliteit kost geld”, zei onze oma altijd. Maar klopt dat nog wel? NINA’s beautyredactrice Sophie ruilt een maand lang haar luxebeautyproducten in voor budgetvriendelijke alternatieven. Krijgt ze voor hetzelfde geld een vergelijkbaar resultaat? “Het verschil zit hem in de details.”