Hoe deed uw bank het in tijden van corona? Doe mee met de enquête en win een iPhone 11

Het voorbije jaar heeft de manier waarop we bankzaken uitvoeren serieus veranderd. We bankieren massaal digitaal, sparen meer dan ooit en ook jongeren wagen zich nu vaker aan beleggingsfondsen. Ook de banken zelf moesten zich pijlsnel aan de nieuwe realiteit aanpassen.

Welke bank is de primus in online bankieren?

Als gevolg van de coronacrisis volgen acht op de tien Belgen hun bankzaken liever digitaal op. Dat blijkt uit recent onderzoek van iVOX in opdracht van Keytrade Bank. Het spreekt dus voor zich dat we meer waarde hechten aan de digitale toepassingen van onze huisbank, en dat banken met gebruiksvriendelijke apps voor smartphone en tablet en een handig platform voor internetbankieren op pc een streepje voor hebben.

Vorig jaar toonden de klanten van KBC zich het meest tevreden over het online platform van hun bank, gevolgd door AXA en BinckBank. Door deel te nemen aan onze enquête bepaalt u of die rangschikking behouden blijft, dan wel of er andere spelers beter scoren op het vlak van digitaal bankieren.

Wat met het kantorennetwerk?

Tegenover digitaal bankieren staat dat veel consumenten bereikbaarheid en dienstverlening via een kantorennetwerk nog altijd waarderen. AXA kende vorig jaar de hoogste tevredenheid over het kantorennetwerk, bovendien binnen elke sociodemografische groep. We zijn uiteraard benieuwd of dat nog altijd het geval is.

Beste spaarbank

De coronatijden tilden de spaarrentes niet naar een hoger niveau. De hoogste tevredenheidsscores over de spaarbanken waren vorig jaar sterk verbonden met het rendement dat ze boden. Het podium met Santander Consumer Bank, MeDirect en BinckBank toonde aan dat de spaarder zoekt naar spaarboekjes die de wettelijke minimumrente van 0,11% overstijgen.

Tevredenheid over beleggingen en innovatie

De afgelopen maanden waagden velen zich aan beleggingsfondsen om het rendement van hun spaargeld op te krikken. Opvallend: ook jongeren wagen zich nu op de beleggingsmarkt. Bij het begin van de eerste lockdown kochten ze samen voor zo’n 21 miljoen euro aandelen. Een week eerder was dat ‘amper’ 2 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische beurswaakhond FSMA. Die evolutie beïnvloedt mogelijk ook de ranking van de beste beleggingsbank. Ter herinnering: vorig jaar kende BinckBank op dat vlak de grootste tevredenheid, gevolgd door MeDirect en AXA.

Dit jaar introduceerden banken verschillende nieuwe apps en producten. De vraag luidt dus of KBC, AXA en Argenta hun hoge klantentevredenheid op het vlak van innovatie verstevigen.



Op basis van de resultaten reikt Spaargids.be in elke categorie een Bank Award uit en zoeken we een opvolger voor AXA als 'Bank van het Jaar'.



We maken de resultaten op 12 december bekend.

