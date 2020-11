Het is Singles Day. Deze tien online koopjes mag je absoluut niet missen: “Onze groep ontploft bijna”

Het is Singles Day vandaag, een online koopjesfestijn dat doet denken aan het beruchte Black Friday eind november. Dit jaar is het aanbod ronduit indrukwekkend, weet Gunther Devisch van de Facebookgroep Promojagers België . “Er zijn veel kortingen te scoren”, vertelt hij aan onze redactie. “Ik raad mensen aan om niet te aarzelen. Black Friday zal niet veel beter zijn.”

Singles Day of Vrijgezellendag komt overgewaaid uit China. Chinese jongeren die geen relatie hebben, zetten zichzelf op 11 november in de bloemetjes en dat feest groeide met de jaren uit tot een van de grootste online winkeldagen die er zijn. Dit jaar is het enthousiasme enorm. Webwinkelgigant Alibaba verkocht in het eerste halfuur voor bijna 48 miljard euro aan producten. Het duurde welgeteld één minuut voor de kaap van de 770 miljoen in zicht kwam. En ook van bij ons kan je indrukwekkende koopjes doen.

“Webwinkels pakken op een ongelofelijke manier uit met kortingen”, weet Gunther Devisch van Promojagers België, een Facebookgroep waarin bijna een kwart miljoen leden de strafste promoties met elkaar delen. “Onze groep ontploft bijna.”

Speciaal voor de lezers van HLN zet hij tien toppers op een rij die je absoluut niet mag missen.

1. Lidl-shop

In de webwinkel van supermarktketen Lidl kan je kortingen scoren tot 50 procent op een heel gamma aan producten. Dat gaat van elektronica zoals een camera (-33%) en sportartikelen zoals een hometrainer (-25%) tot keukenapparaten zoals een microgolfoven (-28%) en een waterkoker (-30%). “Deze is erg populair in onze groep”, aldus Devisch. “De verzending is bovendien gratis vandaag.”

2. Art & Craft

Een nieuwe wasmachine, droogkast, robotstofzuiger of keukenrobot nodig? Elektronicaketen Art & Craft strooit op zijn website met Single Day-deals en biedt daarbovenop nog 5% korting extra op alle producten (met uitzondering van die van Apple en cadeaubonnen). De code is SINGLES. “Een leuke tip voor wie een nieuwe tv wil: op de OLED TV van LG (LG OLED 55BX) krijg je vandaag nog eens 250 euro korting extra”, aldus Devisch. “Met de code SINGLEDEAL gaat hij van 1.399 euro naar 1.149 euro.”

3. ZEB

“Ook bij kledingketen ZEB is het de moeite", gaat hij verder. “Vandaag krijg je 10 procent korting op alles, ook op de outletartikelen. Daardoor kunnen de kortingen oplopen tot 60 procent.”

4. Albelli

Wie graag kerstkaarten stuurt met een eigen foto of een kalender maakt met eigen kiekjes, kan vandaag een deal doen bij Albelli. Met de code BETER20 krijg je 50 procent korting op alle producten.

5. Maison Lab

Wie houdt van grote merken voor een kleine prijs, kan vandaag zeker terecht bij Maison Lab. Je krijgt er 50% extra korting bovenop de outletprijs van een hele reeks artikelen, waardoor de totale korting kan oplopen tot 85%. “Je vindt er merken als Adidas, Ted Baker, CKS en Camel”, aldus Devisch. “Heel erg de moeite.”

6. Zalando

Webwinkel Zalando gaat vandaag voor 11 + 11 = 22% korting. Het enige wat je moet doen, is de code SINGLESDAY2020 toevoegen aan je bestelling. Die moet wel 100 euro bedragen of meer.

7. AliExpress

Webwinkel AliExpress is op Singles Day bekend om zijn kortingen. “Die kunnen oplopen tot 60 procent”, weet Devisch. “Het gaat onder meer om elektronica zoals smartphones, maar ook kleding en accessoires. Het volledige aanbod kan je bekijken op de website van de winkel.”

8. ICI Paris XL

Ook bij parfumerie ICI Paris XL zijn er kortingen op parfums en verzorgingsproducten. Vandaag is er 20% te scoren. “Misschien een leuke cadeautip voor de feestdagen”, suggereert Devisch.

9. Hunkemöller

Lingerieketen Hunkemöller geeft vandaag 20 procent korting op de hele collectie en verstuurt je aankopen gratis. Ook dat kan een leuke tip zijn voor wie cadeautjes zoekt voor de feestdagen.

10. Smartphonehoesjes

“Nieuwe smartphone of tablet gekocht? Dan kan je nu een voordelig hoesje of extra kabeltje kopen bij Smartphonehoesjes”, aldus Devisch. De korting bedraagt 15 procent op het hele assortiment. Het enige wat je nodig hebt, is de code SINGLESDAY.

