Hema schroeft Black Friday-promoties terug omdat bpost niet kan volgen met levering pakjes

Ook de Nederlandse e-commerce-gigant Bol.com nam maatregelen. “We hebben de marketing stopgezet. We communiceren alleen nog over acties rond de feestdagen, maar niet over Black Friday-promoties”, zei woordvoerster Tamara Vlootman op Radio 1. Bol.com geeft voorrang aan alles wat met corona, met sinterklaas en met de feestdagen te maken heeft. “We hebben het goed onder controle en veruit het grootste deel van de pakketjes zullen op tijd worden geleverd”, maakt Vlootman zich sterk.

Bpost engageert zich om alle pakjes nog voor de feestdagen te leveren, zij het met vertraging. “Dit is een uitzonderlijke situatie met het eindejaar en de lockdown”, aldus bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo. “De e-commerce nam een ongelooflijke vlucht. We moeten nu zien of dit structureel of tijdelijk is. Maar bpost bereidt zich voor op zo’n evolutie.” Het bedrijf zette in totaal al 3.000 extra werknemers en 1.500 extra bestelwagens in. Ze moeten nu gemiddeld 580.000 pakjes verwerken, dubbel zoveel als normaal.