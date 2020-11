Helft jongeren spaart onvoldoende. Hoe kan het beter?

Voedings­des­kun­di­ge test pompoensoe­pen uit de supermarkt: “Sommige kant-en-kla­re bevatten zelfs minder calorieën dan zelfgemaak­te”

2 november Elke week onderwerpen we dagdagelijkse producten aan een test. Deze week: weinig tijd maar toch zin in een pompoensoepje om zo helemaal in de Halloween-sfeer te komen? Dan is een kant-en-klaar soepje jouw redder in nood. Vaak hebben ze de reputatie niet al te gezond te zijn, maar diëtiste Iris Daems ziet toch heel wat verbeteringen. Zij proeft en beoordeelt voor ons negen soepjes.