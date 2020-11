Heeft u al een zorgvolmacht? Dit is waarom het van belang is die te hebben

SparenDe voorbije maanden stapten opvallend meer mensen naar de notaris om een zorgvolmacht op te stellen. Dat is een verstandige beslissing, op élke leeftijd. Zo kunt u uw naasten vlot uw vermogen laten beheren als u daar zelf plots niet meer toe in staat zou zijn. Spaargids.be legt uit wat u moet weten.

Vorig jaar werden er bijna 36.000 zorgvolmachten afgesloten in ons land, terwijl de teller voor dit jaar al uitkomt op 47.517. Dat brengt het totale aantal zorgvolmachten op bijna 200.000, blijkt uit cijfers van Notaris.be. Hier moet u op letten als u er een opstelt:

1. Verwar niet met de bankvolmacht

Met een zorgvolmacht duidt u een of meerdere personen aan die uw vermogen mogen beheren wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent, bijvoorbeeld omdat u zwaar ziek bent, in coma ligt of lijdt aan dementie. In al die situaties bent u namelijk wilsonbekwaam, waardoor u dagelijkse financiële handelingen zoals de betaling van facturen of het nemen van beleggingsbeslissingen niet meer mag uitvoeren. En dan hebben we het nog niet eens gehad over ingrijpende handelingen, zoals de verkoop van uw woning. Veel mensen denken dat er geen probleem is als hun partner of kinderen een bankvolmacht hebben. Maar dat is niet correct: een bankvolmacht vervalt op het moment dat de volmachtgever wilsonbekwaam wordt.

2. Wacht niet

Bij het ontbreken van een zorgvolmacht zullen uw partner of uw kinderen naar een vrederechter moeten stappen wanneer er in uw naam documenten moeten worden ondertekend bij de bank of de notaris. Doorgaans zal de vrederechter een bewindvoerder aanduiden die de financiën kan beheren, maar wel zijn toestemming nodig heeft voor belangrijke handelingen. De enige manier om dat te vermijden is tijdig een zorgvolmacht opstellen. Dat wil zeggen: voor u wilsonbekwaam wordt.

3. Leg vast hoe ver u wil gaan

Een zorgvolmacht biedt veel mogelijkheden. Slechts enkele zaken zijn uitdrukkelijk verboden. Zo mag de persoon met een volmacht in naam van de lastgever (de persoon die de volmacht heeft toegekend) geen testament opstellen, geen huwelijk aangaan, geen regelingen treffen voor euthanasie en geen eed afleggen voor de boedelbeschrijving bij een notaris. Daarbuiten zijn de mogelijkheden quasi eindeloos. U kan uitdrukkelijk bepalen dat de lasthebber enkel de dagelijkse financiële verrichtingen mag uitvoeren, of dat die in uw naam ook uw beleggingsportefeuille mag beheren, schenkingen mag doen of vastgoed mag verkopen.

4. Duid meerdere lasthebbers aan

U kan een zorgvolmacht toekennen aan een of meerdere personen. Meestal wordt gekozen voor de partner of de kinderen. Als u echter maar één lasthebber aanduidt en die voor u overlijdt, vervalt meteen ook de zorgvolmacht en zal een vrederechter alsnog moeten tussenkomen. Het is dus beter om opvolgers aan te duiden, die kunnen inspringen als de oorspronkelijke lasthebbers er niet meer zouden zijn of zelf niet langer wilsbekwaam zijn.

5. Laat uw zorgvolmacht registreren

In principe kan u zelf een zorgvolmacht opstellen, die u vervolgens laat registreren op de griffie van het vredegerecht van uw verblijfplaats. Zonder die registratie is de volmacht niet geldig. Stapt u naar de notaris, dan zal die de zorgvolmacht registreren en er bovendien voor zorgen dat die helemaal correct is opgesteld. Wil u een volmacht geven voor het uitvoeren van schenkingen, is de tussenkomst van een notaris sowieso verplicht. Het prijskaartje voor het opstellen van een zorgvolmacht door de notaris schommelt doorgaans rond de 350 à 500 euro, inclusief registratiekosten.

