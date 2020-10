Heeft een harde brexit ook gevolgen voor het stukje vis op je bord? “Kans is groot dat je binnenkort meer betaalt voor bepaalde soorten”

Duitsland is de economi­sche motor van Europa, maar dat was ooit anders: “Hun innovatie­kracht is legenda­risch”

2 oktober Op 3 oktober viert Duitsland de 30e verjaardag van de hereniging tussen Oost- en West-Duitsland. Vandaag is Duitsland is de sterkste economie in de Europese Unie en de motor voor vele andere landen, waaronder België. Maar dat is zeker niet altijd zo geweest, weet Véronique Goossens, econoom binnen ons geldpanel. “Aan het begin van dit millennium werd Duitsland zelfs de zieke man van Europa genoemd.” Hoe is Duitsland erin geslaagd de drijvende kracht van Europa te worden? Welke invloed heeft Covid-19 op hun imperium? En mag België ook in de toekomst rekenen op het Duitse exportwonder?