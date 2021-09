Halvering naar 2.200 bankautomaten tegen 2025, maar waarom haal jij nog geld uit de muur? “Voor pintjes en de kapper”

Tegen 2025 zal het aantal bankautomaten in ons land halveren, van ruim 5.000 vandaag naar in totaal 2.200 automaten. Dat worden trouwens nieuwe toestellen die ‘Bancontact’ zullen heten en vooral zullen opduiken in treinstations, winkelcentra en op andere drukke plaatsen. Reden: we halen almaar minder cash af en betalen vaker elektronisch. Toch was het nog gezellig druk aan de bankautomaten in hartje Antwerpen. We stelden iedereen dezelfde vraag: waarom haal jij nog geld uit de muur?