Grote leverproblemen speelgoed: treft Sint straks lege rekken aan?

In 40 jaar nog nooit zo'n crisis meegemaakt": wordt het een sinter­klaas en kerst zonder cadeautjes?

1 september De containerschaarste wereldwijd blijft aanhouden en dat zorgt voor klamme handjes in de speelgoedsector. Eind augustus en september zijn cruciale maanden, maar de transporten uit onder meer China laten op zich wachten. Zal die schaarste opgelost zijn tegen Sinterklaas of Sint-Maarten? Zal het speelgoed dan ook duurder worden? En wat met producten uit de decoratie- en interieurbranche? Onder meer de Belgische Speelgoed Federatie is er alvast niet helemaal gerust in. “Het kan best zijn dat er dingen zullen ontbreken of te laat in de winkelrekken liggen.”