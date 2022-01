Groen wil automatisering financiële steun voor aardgas

Gezinnen die door betalingsproblemen worden afgestoten door hun energieleverancier, ontvangen aardgas via de distributienetbeheerder. Als ze ook daar hun facturen niet meer kunnen betalen, plaatst de netbeheerder een oplaadbare budgetmeter.



Volgens Groen hadden in 2020 zo'n 24.500 Vlaamse gezinnen een budgetmeter voor aardgas. Die gezinnen kunnen via hun OCMW een beroep doen op de minimale aardgaslevering. Dat is een financiële tussenkomst, waarvan de Vlaamse overheid 70 procent draagt. "Maar het systeem vertoont scherpe gebreken", hekelt Aerts. "Doordat niet alle gemeentes de tussenkomst automatisch toekennen, kreeg 80 procent van de gezinnen die er eigenlijk recht op hebben vorige winter geen financiële steun. De Vlaamse regering voert de strijd tegen energiearmoede dus meer op papier dan in de realiteit."