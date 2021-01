Gratis renovatiekrediet voor ingrijpende ‘groene’ verbouwingen: dit zijn de voorwaarden en alternatieven

Wie in 2021 een woning of appartement krijgt via een notariële akte, schenking of erfenis én binnen de vijf jaar grondig renoveert, maakt aanspraak op een renteloze lening van de Vlaamse overheid. Die lening kunt u voorlopig aanvragen bij zes banken: Belfius, CKV, Crelan, Onesto Kredietmaatschappij, Triodos en VDK Bank. In de loop van het jaar zullen ook verschillende andere financiële instellingen zich bij dat rijtje aansluiten.