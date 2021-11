Goed voor de planeet, je imago en je portemonnee: tweedehandskledij wordt almaar populairder

Klimaatbewustzijn, de weigering zich aan vervuilende ‘fast fashion’ te bezondigen en de jacht op unieke, goedkope maar kwaliteitsvolle kledij zorgen ervoor dat steeds meer mensen rekken tweedehandskledij doorploegen. In Gent opende ‘vintage’ keten Think Twice, met hoofdzetel in Litouwen, recent zijn elfde en meteen ook grootste winkel in ons land. In de chicste winkelstraat van de stad nog wel. “Ik ga nooit meer bij H&M of Zara en al zeker niet bij Primark shoppen. Daarvoor is mijn focus op duurzaamheid te groot.”