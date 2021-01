GEZOCHT. Legde u nog zonnepanelen in 2020?

Corona maakte huis 19.000 euro duurder: “Als je kan, stel aankoop dan nog enkele maanden uit”

6 januari Wie in 2020 een nieuwe woonst kocht, heeft daar veel voor betaald — misschien zelfs té veel. Corona heeft de huizenmarkt in Vlaanderen stevig doen overkoken. Een huis werd gemiddeld liefst 19.000 euro duurder — de sterkste stijging in acht jaar tijd. Wat brengt 2021? “Als je kan, wacht dan nog enkele maanden om een huis te kopen.”