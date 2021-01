Geplande reis afzeggen omwille van coronacrisis? Deze regels hanteren de verzekeraars

SparenBetaalt de reisverzekering u terug als u door het coronavirus langer in het buitenland moet blijven? Wat met de verzekering als u thuis een ongeval krijgt, terwijl u aan het werk bent? En komt de hospitalisatiepolis tussen als u het virus oploopt en in het ziekenhuis belandt? Spaargids.be overloopt de huidige regels*.

Annulatieverzekering

Hebt u een reis geboekt en wil u die eigenlijk liever annuleren, omdat de bestemming in een rode zone ligt of omdat het u toch geen goed idee lijkt om te vertrekken? Dan geven de annulatieverzekeringen meestal niet (meer) thuis. Pandemieën zijn geen gedekt risico. Vorig jaar kon het nog wel bij enkele verzekeraars, maar die pasten zich intussen aan. Zo biedt Top Travelstop van AG geen dekking meer voor nieuwe contracten vanaf 1 oktober 2020. Bij Test-Aankoop Verzekeringen was dat al het geval sinds 1 april 2020.

Moet u een reis annuleren omdat u zelf het virus opliep? Dan is het een ander verhaal, want dat valt onder de regeling voor ziekte. De verzekeraar zorgt er in dat geval voor dat u geen financiële schade lijdt als u toch niet kunt vertrekken.

Of het ook geldt als niet uzelf, maar een van uw medereizigers getroffen wordt, bekijkt u best in uw specifieke polis. In sommige gevallen is er wel degelijk ook een dekking als een dicht familielid getroffen is door het virus.

Reisverzekering

Kon u toch vertrekken op reis en bent u ziek geworden op uw bestemming? Dan worden de medische kosten meestal tot op zekere hoogte terugbetaald door de verzekering.

Al moet u toch opletten. Zo zegt ING in zijn Lion Assistance-polis dat de reisbijstand niet meer tussenkomt in de buitenlandse medische kosten, als het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken negatief was voor het vertrek en u toch besliste om te vertrekken.

Had u de ziekte al voor u vertrok? Dan komt de reisverzekeraar sowieso niet tussen. In dat geval deed de ziekte zich immers voor in België en die wordt niet gedekt door de reisverzekering.

Moet u ter plaatse in quarantaine blijven en duurt die langer dan de geplande reis? Dan hangt alles van de inhoud van uw polis of uw verzekering al dan niet tussenkomt.

Mist u vakantiedagen omdat u vervroegd terugkeert uit uw bestemming, bijvoorbeeld om de sluiting van de grenzen te vermijden? Dan wordt dit niet gedekt.

Soms heeft u ook extra kosten. Zo vragen een aantal landen dat u een attest voorlegt voor u hun grondgebied betreedt. Die kosten worden niet vergoed, ook niet als u verzekerd bent voor aanvullende medische kosten. Het gaat namelijk niet om een behandeling van een ziekte, maar om een maatregel van de overheid.

Ziektekostenverzekering

Belandt u door het coronavirus in het ziekenhuis en hebt u een ziektekostenverzekering? Dan komt die natuurlijk tussen.

Arbeidsongevallenverzekering

Veel mensen werken als sinds de start van de coronacrisis vooral thuis. Sowieso dekt de arbeidsongevallenverzekering ongevallen die tijdens thuiswerken gebeuren. U bent trouwens ook nog verzekerd als u de kinderen naar school brengt of weer afhaalt.

* zoals geldend op 18 januari 2021.