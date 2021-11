Gemiddelde aardgas- en stroomfactuur opnieuw gestegen in november

Onze journalist legt sociale fraude bloot: PostNL zet kinderen, zwartwer­kers en ongedocu­men­teer­de personen in om pakjes rond te brengen in ons land

Onze onderzoeksjournalist Joppe Nuyts ging enkele weken undercover aan de slag bij koeriersbedrijf PostNL. Hij stelde vast dat er “op vrij grote schaal sociale fraude plaatsvindt”. Zo zet PostNL kinderen, zwartwerkers en personen die illegaal in het land verblijven in om pakjes rond te brengen in ons land. Onze reporter maakte zijn bevindingen over aan de sociale inspectie. Dat leidde vanochtend tot invallen bij PostNL-depots in ons land.

24 november