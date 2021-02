Gedragscode beschermt ex-kankerpatiënten bij afsluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) reageert tevreden. "In het regeerakkoord was er opgenomen dat we het recht om vergeten te worden in de verzekeringssector zouden uitbreiden. Met de nieuwe gedragscode die de sector nu invoert, zetten we een belangrijke stap vooruit in die richting. Dit gaat voor veel mensen die met kanker te maken hebben gehad, een wezenlijk verschil maken en in het bijzonder voor de zelfstandigen onder hen."