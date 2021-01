FSMA waarschuwt voor oplichters die aantrekkelijke spaarformules aanbieden

Zal rekening voor eigenaars van zonnepane­len serieus oplopen? Grondwette­lijk Hof buigt zich over terugdraai­en­de teller

13 januari Donderdag buigt het Grondwettelijk Hof zich over de vraag of eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen tot vijftien jaar gebruik mogen maken van een terugdraaiende teller. Die regeling werd in april 2019 goedgekeurd door het Vlaams Parlement, ondanks een negatief advies van de Vlaamse energieregulator Vreg. Die stapte daarop in juni 2019 naar het Grondwettelijk Hof. Als het Hof het decreet vernietigt, kan de rekening voor eigenaars van zonnepanelen serieus oplopen.