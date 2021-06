Franse keten met tweedehands smartphones komt naar België

De Franse keten Hubside.Store wil nog dit jaar 20 winkels openen in België. De keten is bekend om zijn 'refurbished' smartphones: tweedehandse toestellen die volledig op punt zijn gezet.

Hubside.Store is een succesverhaal in Frankrijk. Na amper negen maanden telt de keten er 50 winkels. Het bedrijf steekt dit jaar de grens over, en plant 20 winkels in België, 30 in Spanje en 10 in Portugal.

De eerste Belgische winkel opent zaterdag in Louvain-La-Neuve, later volgen Doornik en Brussel. In het najaar is Vlaanderen aan de buurt. De keten mikt op toplocaties: in Brussel wil ze bijvoorbeeld een winkel openen op de Louizalaan.

In het aanbod van Hubside.Store: nieuwe, maar ook tweedehandse multimediatoestellen. Die 'refurbished' of gereviseerde toestellen kennen een groeiend succes, en maken vandaag 60 procent uit van de omzet van de keten. Ze worden 30 tot 40 procent goedkoper dan de nieuwprijs verkocht, en komen met een garantie van twaalf maanden.

Bij Hubside.Store kan ook multimedia gehuurd worden.

De groep is op zoek naar 100 werknemers in ons land, gaande van managers, verkopers tot herstellers.

Hubside.Store is onderdeel van de Franse groep Indexia.