FOD Economie controleert gewicht voorverpakte levensmiddelen: 45 procent voldoet niet

Sparen Contact­loos betalen erg populair: maar is het ook veilig?

5 augustus Het aandeel van contactloze verrichtingen in het totale aantal betalingen is tijdens de coronacrisis verdrievoudigd: van 16% naar 51%. Deze betaalmethode is dan ook snel en gemakkelijk: je hoeft je kaart of smartphone maar even tegen de betaalterminal houden en klaar is kees. Maar hoe veilig is contactloos betalen? Spaargids.be spitte het uit.