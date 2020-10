Fiscus onderzoekt Belgische klanten Credit Suisse

Welke cola smaakt het lekkerst? Wij testen 11 soorten: “Voor de helft van de prijs heb je al een waardige vervanger voor Co­ca-Co­la”

9 oktober Elke week onderwerpen we dagdagelijkse producten aan een test. Deze week op het menu? Cola! De Belg is een cola-liefhebber pur sang. Zo kiezen maar liefst 6 op de 10 resoluut voor het zwarte goud, als ze frisdrank drinken. Maar welke cola smaakt nu het lekkerst? Overtreft Coca-Cola de supermarktcola’s? Bartender Bart Mertens, geschoold aan de gerenommeerde European Bartender School in Londen, proefde 11 verschillende cola’s en ging op zoek naar het recept van de perfecte cola. “Sommige smaken even kruidig als Coca-Cola, andere zijn puur water.”