Fiscaal gunstregime groepsverzekeringen kost schatkist jaarlijks miljarden

Bpost waarschuwt voor valse sms’en: “Wees voorzich­tig waarop je klikt”

10 mei Bpost waarschuwt voor valse sms’en die circuleren in naam van het postbedrijf. Daarin is te lezen: ‘Uw pakket is onderweg, volg hier uw zending’, gevolgd door een link. “Wees voorzichtig waarop je klikt", waarschuwt bpost via Twitter.