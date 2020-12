FAVV roept sesamzaadjes terug wegens te veel pesticiden

Kaaskenner Frederic Van Tricht zoekt de lekkerste raclette uit de supermarkt: “Aangenaam verrast over kwaliteit van de kaas”

13 december Elke week onderwerpen we dagdagelijkse producten aan een test. Een raclette-feestmaal wint elk feestperiode aan populariteit. Zulke plakjes gesmolten kaas, het is dan ook makkelijke, lekkere en hartverwarmende winterkost. De bekende Antwerpse kaasaffineur Frederic Van Tricht proefde het aanbod van de supermarkt en was aangenaam verrast. “De meeste zijn voldoende dun gesneden, mild van smaak en smelten mooi.” En ze hoeven bovendien niet eens duur te zijn.