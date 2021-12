Faillissement Vlaamse Energieleverancier uitgesproken

Wordt Mega volgende energiele­ve­ran­cier in problemen? “Geen acuut gevaar” en “situatie niet te vergelij­ken”

“Er is geen reden tot ongerustheid over onze situatie.” Zo reageert de Waalse energieleverancier Mega op het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier. De naam van Mega valt regelmatig als het gaat om andere energiespelers die in de problemen dreigen te komen. Maar daar is niets van aan, benadrukt het bedrijf zelf. Ook volgens Test-Aankoop dreigt geen acuut gevaar.

12:10