"Europese vraag naar gas zal dit jaar dalen"

Liberalen laten verzet tegen slimme btw-verlaging voor energiefac­tuur varen, maar compromis is nog niet binnen

Is er dan toch stilaan een compromis in de maak rond de verlaging van de energiefactuur? De kabinetten van Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) werkten het hele weekend door aan de uitwerking van de slimme btw-verlaging in combinatie met een accijnsverhoging. Volgens Open Vld is dat niet langer boerenbedrog, maar dat wil nog niet zeggen dat u zo’n btw-verlaging snel zal voelen.

7:23