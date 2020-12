Europees Hof eist sterkere rol voor Belgische energieregulator CREG

Bpost levert vanaf februari ook pakjes op zondag

26 november Bpost start op 7 februari met een grootschalig proefproject om ook op zondag pakjes uit te reiken. Dat schrijft De Standaard. “We leverden al pakjes op ­zaterdag en die dienst gaan we nu, op vraag van enkele klanten, naar zondag uitbreiden”, zegt woordvoerder Veerle Van Mierlo. “Het proefproject loopt een jaar. We zullen onderweg evalueren of we er nadien mee voortgaan.”