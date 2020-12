Energieprijzen sterk gedaald, maar honderdduizenden Belgische gezinnen profiteerden daar niet van

Een hardnekkig probleem blijven de slapende contracten. Het gaat om contracten die automatisch worden verlengd, vaak bijzonder duur zijn en niet opgenomen in de prijsvergelijking van de CREG. Meer dan 300.000 huishoudens hebben zo een slapend contract voor elektriciteit en meer dan 170.000 voor aardgas. De meerderheid van hen woont in Vlaanderen.

Duurste vs goedkoopste formules

Daartegenover staat dat de goedkoopste energiecontracten vaak onderworpen zijn aan strikte voorwaarden. "Ze zijn enkel online af te sluiten of enkel via domiciliëring. Of klanten wordt gevraagd om een voorafbetaling te doen, soms van een kwartaal verbruik. We stellen ook een stijgende tendens vast van jaarlijkse vergoedingen, die soms honderden euro's kunnen bedragen", illustreert Jacquet.