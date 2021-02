“Energieleveranciers verdienen flink aan de stroom van uw zonnepanelen”

Sparen Hoe interes­sant is het om te investeren in garage­boxen of studenten­ka­mers?

27 januari Spaarboekjes brengen niets op, investeren in een opbrengsteigendom kost meteen een smak geld, en veel mensen blijven ook weigerachtig staan tegenover beleggen in aandelen. Wat kan u dan doen als u uw spaargeld toch een beetje wil laten renderen? Een mogelijke opties is investeren in ‘alternatief’ vastgoed. Spaargids.be ging na wat de voor- en nadelen zijn van een investering in een garagebox, studentenkamer of seniorenvoorziening.